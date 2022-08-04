新北市消防局與7家熱水器品牌商簽署合作備忘錄。（新北市消防局提供）

為防範一氧化碳中毒危害，並減輕低收入戶經濟負擔，新北市政府今（4）日與麗源光電、五聯企業、台灣林內等7家熱水器品牌商簽署合作備忘錄，為低收入戶免費更換安裝不當的燃氣熱水器，並提供安全可靠的強制排氣型熱水器，讓弱勢民眾度過一個平安溫暖的冬季。

新北市副市長謝政達今主持新北市消防局與麗源光電、五聯企業、台灣林內、喜特麗、欣富揚、新海瓦斯及理想牌7家業者簽署合作備忘錄，未來除為弱勢低收入戶免費更換安裝不當熱水器外，也在各業者平台上宣導民眾使用燃氣熱水器應注意事項及環境通風重要性等安全資訊，讓民眾選購熱水器能兼顧安全及需求。

消防局長黃德清表示，北台灣冬季期間常見個位數低溫，居家門窗緊閉成為常態，室內若不當安裝燃氣熱水器，即可能造成一氧化碳中毒危險，消防局積極宣導防範一氧化碳中毒的重要性，並每年編列預算補助市民汰換家中安裝不合格的燃氣熱水器，今年更首創與熱水器品牌商簽署合作備忘錄，提供低收戶免費更換不合格熱水器，8月15日起可向消防局申請。

謝政達表示，今年媒合熱水器品牌商免費提供安全可靠的強制排氣型熱水器，務求要讓市民度過一個平安溫暖的冬季。也呼籲市民應自主檢視安裝環境並委請合格技術士施工換裝，守護自己及家人的生命財產安全。