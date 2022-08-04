今年以來，主要國家央行紛紛升息以抑制居高不下的通膨，但市場擔憂打擊通膨的代價會犧牲部分經濟成長。聯博表示，目前美國非投資等級債市的體質良好，爆發降評潮與違約潮的可能性低，加上評價相對低以及收益潛力可期等因素加持，現在反而是布局非投資等級債市的良好時機。

聯博集團固定收益共同主管暨信用債券投資總監狄斯坦費（Gershon M. Distenfeld）表示，貨幣政策往往具有遞延效果，待時間發揮效力。雖然目前美國消費者物價指數（CPI）仍處於高檔，但美國聯準會（Fed）重視的核心消費者物價指數已微幅下降到5.9％，代表商品價格已經到了相對高點，但服務價格還需要一段時間才會回落，因此預期通膨壓力將逐漸趨緩。

緊縮貨幣政策雖會削弱經濟成長力道，預期並不至於導致經濟陷入衰退。目前全球經濟活動仍持續復甦，美國勞動市場活絡，聯博預測全球主要區域今、明兩年皆維持正經濟成長率，惟成長速度較過去兩年放緩。狄斯坦費認為，溫和經濟成長的環境，相對適合債券投資，尤其是非投資等級債市，目前具有三大優勢─非投資等級債市體質穩健、非投資等級債市具評價吸引力及非投資等級債收益潛力可期等，可望支撐其後市表現空間。

聯博指出，就歷史經驗顯示，非投資等級債券的最低殖利率往往是未來5年年化報酬率的主要指標之一，目前各類債券的收益都相對具有吸引力，全球非投資等級債券指數最低殖利率超過9.5％，高於20年的長期平均7.7％。

展望後市，聯博表示，市況震盪且不確定性猶存，非投資等級債券市場短期仍難免波動，但投資人若能將眼光放遠，不受短期跌勢干擾投資節奏，視個人的風險屬性透過廣角分散的策略酌量布局，全球非投資等級債可望成為投資人下半年布局不可或缺的一環。