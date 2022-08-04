銅門部落獵人，持獵槍等待移除。（花蓮林管處提供）

翻耕農田發現埃及聖䴉蹤跡。（花蓮林管處提供）

花蓮縣境內再度出現強勢外來種埃及聖䴉。花蓮林管處近日接獲民眾通報，在新城鄉佳林村水田發現埃及聖䴉蹤跡，林管處委由銅門部落獵人移除1隻，還有1隻逃逸，林管處呼籲民眾發現立即通報。

林管處表示，2日清晨6時許，確認在新城鄉佳林村稻田區域有2隻埃聖䴉，除在現場監控外，同時聯繫銅門部落4位獵人，攜帶獵槍協助移除。但2隻埃及聖䴉為成鳥，警戒心相當強，不易靠近，獵人等待時間，直到下午2時，移除1隻，不過另1隻已「落跑」。

林管處與部落獵人，依地緣持續擴大搜尋，期間一度發現蹤跡，可惜未射中，直至3日天黑都，仍未能搜尋到蹤跡。

林管處表示，原生於非洲的埃及聖䴉，身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，嘴喙為黑色，喙長且下彎，曲如鐮刀，腳也是黑色的，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處，對本土鳥類生態帶來生存威脅。

花蓮各地農田已陸續進入翻耕蓄水時期，是埃及聖䴉最常出沒的棲息環境，新城鄉佳林村、玉里鎮長良等地水田，及壽豐養殖區等皆有出沒紀錄。

為移除外來入侵種埃及聖䴉，花蓮林管處與銅門部落獵人攜手合作，力拚「清零」。若發現埃及聖䴉，立即上林務局「外來鳥種埃及聖䴉防治宣導」臉書專頁，留下發現日期、時間、地點和數量等資訊，或向林管處通報(03-8325141轉275)，如有照片也請協助寄到[email protected]信箱，將有專人協助回覆與追蹤處理。