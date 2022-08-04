民進黨台北市長參選人陳時中近日頻拋出市政願景，包括8年蓋完捷運路網、恢復普發敬老金等等，趁著美國眾議院議長裴洛西訪台熱度還在，他4日在臉書高喊，若自己當選市長，未來將組建城市外交隊，成立國際事務局，整合各單位涉外事務，「在台灣走向世界的同時，讓世界走進台北。」

陳時中表示，台北市作為首都，運作節奏需與國際脈動同步，並積極與其他城市往來。隨著蔡英文政府執政，台北與世界的往來越加緊密。各國使節與參訪團接續拜訪，進行防疫、經貿與文化的交流。近日裴洛西訪台，台北也成為國際媒體聚焦所在。​

陳時中認為，台北要與其他國際城市並駕齊驅，涉外事務組織架構需更制度化。一邊強化對外關係經營，一邊分享地方自治經驗。在既有基礎上增添軟實力，說好台北的故事，掙脫世界長久受限一中敘事的思考框架。組建城市外交隊，擴大市民參與國際活動，建立台北品牌，增加台北認同與光榮感。​

他強調，台灣走向世界的路上，首都扮演著舉足輕重的角色。未來擔任市長，他將成立「國際事務局」，從組織面著手，整合各單位的涉外事務，提升工作深度及廣度。在台灣走向世界的同時，也讓世界走進台北。「台灣的台北、國際的台北，以全球視野創設「國際事務局」，增強與世界連結。​」