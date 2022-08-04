今日適逢農曆七夕，是最浪漫的告白時刻，高捷公司推出告白列車～蜜柑號4日首航，將行駛到11月3日，彩繪列車貼滿民眾愛的告白，高捷並邀請獲選留言的民眾與告白對象到場參與，共同留下永恆紀念。

高捷表示，日前與聯邦銀行合作，進行情人節特別企劃～愛，就是要勇敢說出來！告白列車～蜜柑號！公開徵稿，挑選48位兼具創意與情感的民眾留言，讓滿滿的浪漫文字佈滿輕軌彩繪列車車身。

本次入選的告白留言，有傳統對情人及另一半告白的，父母對子女告白的，全家海神隊也投稿向球迷告白，另外還有孫子黃小姐向100歲的阿祖告白祝福等有趣留言。

4日參與蜜柑號告白列車首航的粉絲們，也一同搭車前往距離愛河灣最近的輕軌C11真愛碼頭站，欣賞為台灣文博會、台灣設計展打響前奏的，「台灣IP‧高雄原創─聊療漂漂河」人氣貼圖實體放大版，直呼療癒又可愛。

高捷總經理王亞洲表示，高雄捷運在經營運輸本業之餘，近年來跨足動漫及文創產業，貓站長蜜柑更是當家主力IP，而高雄捷運經營的捷運與輕軌雙場域，更是讓自家IP擁有與眾不同的行銷通路，今年文博會首度移師高雄舉行，而高雄捷運與高雄輕軌除了具會場交通運輸重任外，本次也特別以地主隊的身份參展，將以蜜柑站長、輕軌少女隊以及鳳翼天翔3大主題，於8月10日至14日於高雄展覽館-IP授權區展出。歡迎民眾活動期間搭乘告白列車～蜜柑號！一起到會場感受台灣的文創實力。(記者張雅雲/高雄報導)