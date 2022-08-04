民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本周播出浩子、阿翔、籃籃、短今、若潼帶大家造訪「葡萄酒的故鄉-台中外埔」，為因應當地風俗民情，特地舉辦因疫情暌違2年的「小小葡萄酒路跑」，到了補給站時大家才驚覺原來補給的液體是葡萄酒，唯獨浩子一臉陶醉大讚：「這麼享受真的可以嗎？」

在採收葡萄時，短今好奇詢問：「感覺巨峰葡萄都比今天看到的大？」結果因為葡萄高度正好落在短今的胸前差不多，所以大家都歪樓看向她胸部，碰巧職人又提到：「巨峰葡萄屬於大又Q的品種」，剛好切合短今貼身衣服凸顯了傲人的上圍，若潼還不停地轉頭看，浩子還開玩笑說：「這顆葡萄的高度，確實有點讓人害羞」，讓全場笑翻。

職人劉大哥表示葡萄酒的原料需要酸跟澀，酸是代表紅酒的香氣，澀代表含有單寧成份，是帶出層次的關鍵，當日採收的「黑后葡萄」就是最適合的品種。在採收比賽時，浩子、短今發現一串超美的葡萄，便剪下來後要短今拿著葡萄秀一段，沒想到短今因為高度關係只能把葡萄放在胸前展示，尷尬的角度讓浩子險些「凍未條」，一邊狂念佛經一邊說：「我還撐得住」。

在壓榨葡萄時，劉大哥說頂級的葡萄酒都是用腳踩出來的，因為機器壓榨時會把籽壓迫，會多了一層苦味就沒那麼好喝，浩子眼睛發亮的說：「剛剛說要洗腳的不用了，大家趕快去洗澡」超歪的提議讓現場笑翻。洗完腳後，浩子說因為是要做好酒，所以腳一定要檢查好，等等就讓大家抽葡萄，抽到紅色的要聞大家的腳，沒想到籃籃一抽就抽中，氣得跳腳大喊：「阿翔都沒在搓腳趾啦！！」在聞腳時，籃籃發現短今的腳超香，若潼的帶點酸，阿翔則是鹹鹹的，阿翔也無奈的說：「鹹是聞得出來的嗎？」

在光腳踩葡萄時，3位女生一踏進葡萄就開始呻吟，籃籃就說怎麼有蟲在裡面的感覺，若潼覺得熱熱的，短今則是無差別狂叫，讓阿翔滿頭問號：「怎麼搞得好像在踩麵包蟲？」接著浩子說要教大家怎麼踩葡萄，就cue音樂下要大家跟著做，沒想到女生跳著跳著就打成一團，邊叫邊跳籃籃還跌倒，最後她死命地爬到高處還哭了出來，讓她哭喊：「真的感覺有蟲啦...。」

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