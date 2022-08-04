群電(6412)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘為7.72億元，季增2%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為1.95元，累計上半年每股盈餘為3.88元，群電總經理曾國華表示，第3季合併營收及營業淨利可望季增年增，有望挑戰單季歷史新高，下半年審慎樂觀。

群光電能第2季合併營收為102.7億元，受到長短料及4月中國封控防疫影響，季減2.1%，但仍年增6.7%，再創歷年同期新高，由於原物料成本較去年大幅提升加上封城導致製造費用上升，單季毛利率為16.8%，較上季增加0.2個百分點，年減1.2個百分點，在營業費用控制得宜及業外收入挹注下，稅後盈餘達7.72億元，年增17%，單季每股盈餘則為1.95元，亦創歷年同期新高。

群電表示，今年外在環境挑戰很多，尤其是4月中國封城，將公司的營收成長節奏打斷，也讓公司的短期營運成本大幅上升，然而過去3年公司積極優化產品結構，在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收在上半年年增3成，營收貢獻已來到總營收5成左右，為今年的營收成長奠定基礎，也幫助公司克服原物料及製造費用上漲的雙重壓力，維持穩健的獲利率。

群電上半年合併營收達207.64億元，年增5.9%，營業毛利為34.65億元，年增2.6%，營業淨利為17.18億元，年增6.4%，稅後盈餘為15.29億元，年增23.4%，每股盈餘為3.88元，股東權益報酬率(ROE)則為27.7%，雙雙創下同期歷史新高。

群電(6412)公布上半年財報，其中第2季稅後盈餘為7.72億元，季增2%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為1.95元，累計上半年每股盈餘為3.88元，群電總經理曾國華表示，第3季合併營收及營業淨利可望季增年增，有望挑戰單季歷史新高。

群光電能第2季合併營收為102.7億元，受到長短料及4月中國封控防疫影響，季減2.1%，但仍年增6.7%，再創歷年同期新高，由於原物料成本較去年大幅提升加上封城導致製造費用上升，單季毛利率為16.8%，較上季增加0.2個百分點，年減1.2個百分點，在營業費用控制得宜及業外收入挹注下，稅後盈餘達7.72億元，年增17%，單季每股盈餘則為1.95元，亦創歷年同期新高。

群電表示，今年外在環境挑戰很多，尤其是4月中國封城，將公司的營收成長節奏打斷，也讓公司的短期營運成本大幅上升，然而過去3年公司積極優化產品結構，在三大產品應用(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)中，高毛利的雲端智能應用營收在上半年年增3成，營收貢獻已來到總營收5成左右，為今年的營收成長奠定基礎，也幫助公司克服原物料及製造費用上漲的雙重壓力，維持穩健的獲利率。

群電上半年合併營收達207.64億元，年增5.9%，營業毛利為34.65億元，年增2.6%，營業淨利為17.18億元，年增6.4%，稅後盈餘為15.29億元，年增23.4%，每股盈餘為3.88元，股東權益報酬率(ROE)則為27.7%，雙雙創下同期歷史新高。

群電今日亦公布7月自結合併營收達35.35億元，年增12.5%，續創歷年同期新高，累計1到7月合併營收達242.99億元，年增6.8%，亦創同期歷史新高。

展望下半年，群電指出，受到總體經濟的影響，消費性筆電產品進入調整期，不過中高階的商用筆電、適配器(adapter)的新應用、伺服器及衛星通訊的電源商品需求仍然穩健，好消息是半導體供應鏈的缺貨有機會在下半年獲得紓解，公司可專心應對需求面的挑戰、並去化過去累積延誤的訂單。

在獲利方面，過去兩年影響公司毛利率的幾個負面因素，包括台幣、人民幣升值以及原物料成本飆漲，在今年下半年都有機會轉向成為正面因素，再加上較佳的產品組合，皆可望為獲利率帶來正面貢獻，預期下半年整體營運仍將優於上半年。

群電強調，雖然外部經營環境的挑戰重重，公司對下半年仍維持「審慎樂觀」看法，將持續致力於提升高值或高瓦產品市佔，力拼全年度營收獲利續創新高。