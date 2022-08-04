美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，解放軍多架戰機飛越台灣海峽中線。

路透社今（4）日引述1名來自我方消息人士指出，自3日晚間至4日上午期間，中國大陸解放軍數度入侵台灣海峽中線。

報導引述匿名消息人士指出，期間多達10艘大陸解放軍海軍軍艦短暫穿越台灣海峽中線，之後被我國海軍艦艇驅離。

不過解放軍軍艦仍持續待在海峽中線附近區域，一直到今日正午，解放軍與我國海軍軍艦仍近距離停留在附近區域。

消息人士形容：「他們偷偷地進來，但被我們驅離了。」

同時間，今日上午多架解放軍戰機短暫飛越海峽中線多次，迫使我軍緊急出動戰機及部署飛彈系統追蹤解放軍軍機動態。

消息人士表示：「他們飛進來又飛出去，一次又一次，他們持續騷擾我們，增加我們的空防壓力。」

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日訪台前夕，也傳出當日上午多架解放軍戰機飛近、「多次短暫觸及」台灣海峽中線，我國防部也證實，3日多達27架次解放軍戰機進入我國防空識別區，當中包括「殲-11」、「蘇愷-30」等多達22架次越過台海中線。