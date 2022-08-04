民進黨新北市長參選人林佳龍今（4）日上午10時許至永和保福宮參拜，民進黨立委江永昌、新北市議員參選人張維倩、羅文崇、張嘉玲、許昭興也陪同到場，他除了祈求疫情早日結束、兩岸和平，也表示自己在交通部長任內靠著交通建設讓永和「站起」，強調新北市得要「升格又升級」。

林佳龍致詞時表示，美國眾議院議長裴洛西剛離台，陸方就展開封鎖式軍事演習，因此他今天除了向保生大帝祈求疫情早日結束、經濟發展，也希望能保佑兩岸和平。

林佳龍說，永和地區地狹人稠，而市民都關心如何增加公設、提升生活機能，他提及，自己在交通部長任內加速推動萬大線第二期規劃核定，加上捷運環狀線的連結，靠著四通八達的交通，讓永和「站起」。

林佳龍強調，新北市已經升格12年，未來要做到「升格又升級」，除了社會福利不能輸，社宅規劃對雙和地區來說也很重要，得加速招商引資，提升生活環境。

至於基隆捷運經費分攤議題，林佳龍則認為新北市應更加積極地承擔必要預算，他說，自己在交通部長任內，邀集三個市長討論出跨域治理的多贏方案，台北市能接受，中央也會盡力幫忙，希望新北不要因為預算考量，拖延基隆捷運完成日期。