今是七夕情人節，民進黨新竹市長參選人沈慧虹拜訪喜憨兒烘焙坊，送上親手製作的巧克力熔岩蛋糕，感謝就服員與喜憨兒彼此扶持與陪伴，也祝福大家情人節快樂。

沈慧虹拜訪喜憨兒烘焙坊，並與庇護工場員工一同製作中秋禮盒及軍艦壽司，體驗工場日常，熱情的員工小綺還現場獻唱。

在七夕這天，沈慧虹也應景送出巧克力熔岩蛋糕，她說巧克力的心就像庇護員工的精神，堅持且柔軟，也謝謝喜憨兒基金會用愛經營庇護工場，不只讓他們走進社區，也讓他們認識自己，發掘自己的無限可能。

沈慧虹昨也發表第二波「幸福加倍計畫—早療、身障照護加倍」政策，以「家庭為中心，社區為基礎」推動「一區一照護」，以早療照護加倍、身障照護加值、弱勢照護加倍三方向，增設早療照護據點、建立身障者生活尊嚴、提高社區便利性，照顧所有早療、身障家庭。

其中，「身障照護加值」與喜憨兒基金會目標契合，沈慧虹強調，政府不只要照顧身障者，更要讓身障者自立，建立生活尊嚴。因此，未來也將加強推動小型作業所、自立生活協作跟社區參與服務等項目，讓身障者能在社區內發揮所長、找到工作，生活更有尊嚴。

喜憨兒基金會桃竹區副執行長顏鴻吉說，今年中秋禮盒第3年與幾米合作，推出6款中秋聯名限量禮盒。沈慧虹也說，對庇護工場而言，每逢農曆春節、端午節、中秋節都非常重要，最近受疫情影響，邀請民眾為他們自立生活加油打氣。