高雄日治時期西洋紅磚建築「原愛國婦人會館」重啟，高市府邀請9組當代藝術創作者，跨視覺、嗅覺、聽覺及互動領域，延伸女性議題創作展覽，盼讓女力有更多可能性。

高雄市政府文化局資料指出，「原愛國婦人會館」在90年前曾是高雄港勢展覽會會場，2018年起展開為期3年的修復工作，在建築落成滿百年之際修復完成，於今天舉行重啟典禮，穿越1931年高雄港勢展覽會老照片門簾布幕，宣告首檔展覽「Ms. Perfume美力年代」開展。

參與修復工程的建築師林世超說明，原愛國婦人會館是日治時期西洋紅磚建築，整體外觀細緻優雅，並使用香杉作為建築木材，相較於台檜更加穩定並散發特殊香氣，相當符合女性空間的特質；這次修復過程中也有許多珍貴發現，如發現屋頂木板上留有當時建築技師的手繪設計圖等，是相當特殊的緣分。

高雄市文化局長王文翠表示，由於建築特殊身世背景，策劃以當代女性創作為題的「美力年代」，邀請渡邊直美及吉田ユニ、王怡方、王榆鈞、古乃方、李君慈、周依、吳怡蕙、張琇涵、程仁珮、卓彥廷等不同領域當代藝術創作者，跨視覺、嗅覺、聽覺及互動手法，延伸女性議題創作，傳遞時代思潮的轉變。

其中，藝術家王怡方創作的「陶瓷的肖像計畫」，訪談曾在哈瑪星「柯診所」執業的護理師鍾梅樹，鍾梅樹過往協助出航船員切除闌尾，使他們免於海上感染的風險，診所1個月會切除1000條闌尾，因此王怡芳以反覆燒製的陶瓷拼製成一面超過上千條「闌尾」的海蝕牆，刻劃出哈瑪星女性務實堅毅的樣貌。

高雄市副市長史哲表示，原愛國婦人會館興建落成於1922年，距今2022年正好相隔百年，經歷戰爭時期的軍事後援與社會服務，戰後產權由國產署接管，提供給紅十字會育幼中心安置失所的兒童青少年；過去大時代氛圍底下，女性社會參與必須被賦予「愛國」的意象，期待透過「美麗年代」的展示，讓女力未來有更多想像和可能性。（編輯：謝雅竹）1110804