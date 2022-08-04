姚淳耀飾演教主洗滌信眾心靈。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀（右）安撫炎亞綸不安的心。（絡思本娛樂製作提供）

姚淳耀（後）讀心炎亞綸。（絡思本娛樂製作提供）

邪教犯罪影集《我願意》以獨特美學風格和原創故事，影評人直指姚淳耀與炎亞綸在人生與演技上的自我突破令人驚艷，以及前者飾演教主，與後者飾演人氣巨星都具有偶像崇拜的共同特質，這兩人相遇的設定，相當高竿。

劇中，姚淳耀洞悉人性痛點，觀察到每個人寂寞與渴望被愛，一場信眾們在營火前靈修、釋放心靈的群魔亂舞模樣，讓人瞠目結舌，炎亞綸像被打開開關似地痛哭到抽蓄，姚淳耀如讀心般，背後環抱治癒他不安的心。詭異的是，姚淳耀直指能讀取炎亞綸心中檔案，了解他的前世今生與幸福歸屬，於是順勢牽起他的手，畫面相當曖昧。

《我願意》勾勒許多人性脆弱面，炎亞綸在戲裡慘被利用偷拍，痛喊：「在這個演藝圈根本沒朋友！」他入教後沒有一位信眾認出他這位大明星，他被姚淳耀直問，是容易親近？還是難以親近？還是身邊親友都不了解你？當他揭露身旁人都說他難以親近時，慘遭姚淳耀痛罵，要他拿下自己虛假面具。

談到此場戲，炎亞綸坦言：「戲外多數人都會說我難以親近，但這不會造成對我的打擊，但卻造成劇中角色相當大衝擊。」他認為第一印象本來就是要用來突破的，「我有自信，大家對我的第二印象就會是容易親近。」有曾覺得自己不被重視甚至單打獨鬥？他親吐：「若遇到難題，能幫或不幫的都取決於自己，若有人願意挺身幫忙欣然接受，若真的得單打獨鬥，經年累月的累積，讓我更有豐厚視角判斷。」

此外，姚淳耀說自己看似容易親近，但多數友人對他初次印象是「我不了解你」，他坦言自己較為慢熱、若在陌生場合較不善言詞。他透露，也許因為這樣障礙，才選擇透過表演藉由每一個演出角色來傳達無法用言語描述的情感。他這次演出教主角色可說是相當逼真，網友直說他眼神強大，演技好有說服力，好想跟教主詢問入教方式。

邪教犯罪影集《我願意》每周五晚上8點中華電信MOD／HamiVideo 全台獨家首播。