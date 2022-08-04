陳水扁主政時的新聞局長鍾琴，3月時在LINE傳送「普丁大帝準備修理台灣…華航長榮要損失慘重了…」等內容，外交部接獲檢舉後認為是假訊息提告，士林地院簡易庭審理認為，貼文內容雖非事實，但難認會使人產生畏懼、恐慌，裁定不罰，全案可抗告。

士院裁定指出，俄烏戰爭開打後，台灣因聲援烏克隆，遭俄羅斯政府列為「不友善國家與地區」，鍾琴3段時便在名為「孫文南院」的群組上，發送「普丁大帝準備修理台灣」「華航長榮要損失慘重了」等訊息，經民眾向外交部檢舉後，外交部認為鍾在散發假訊息，蒐證後向淡水警分局報案，鍾琴也被依違反社會秩序維護法送辦。

鍾琴到案時坦承自己張貼這些訊息，表示相關內容是聽朋友告知的，但後來經她進一步查詢，認為內容可能有誤，於是將訊息收回，並在調整後轉發新內容，目的則希望大家能有所警惕。

士林簡易庭審酌，俄烏戰爭是世界重大時事，廣為國人關心，政府如發現有不實訊息，得即時澄清發布，難認鍾琴的訊息有散佈謠言的惡意，其內容也難認會造成聽聞者的畏懼或恐慌、或造成影響公共安寧，鍾琴行為與違反社秩法構成要件不合，裁定不罰。