陸委會今（4）日透過書面表示，有關上午網路社群流傳大陸官媒央視宣布：「中共有關部門決定撤離在台的大陸同胞」，經政府查證此為假消息，請國人不要轉傳，政府將移送有關檢調機關偵辦查處。

陸委會指出，政府同時也呼籲國人收到未經查證的不明訊息，切勿轉傳，以免觸法。政府強調，面對外界非理性威嚇，我們會堅定捍衛國家安全保障國人安居樂業，面對橫逆及有心人士以虛假訊息紊亂社會安定，請全體國人保持信心處變不驚，向全世界展現台灣人的自信。