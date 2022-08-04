藝人梁以辰是一位廣告演員出身長相甜美的女演員，在《娛樂百分百》的「凹嗚狼人殺」單元中表現出色榮獲「狼人殺女神」之稱，並在「廢財闖天關」中飾演三個角色，因而累積大量人氣。日前梁以辰在社群限動發長文指責有些人只想要自己好，似乎是被工作夥伴踩底線惹怒，感嘆要遇到互相尊重又值得信任的工作夥伴並不容易。

梁以辰在IG透露在工作時遇到狀況，直言想與本性善良的人一同工作，她也清楚時間、經歷、利益、環境的變動，都會不斷改變一個人，找到互相尊重值得信任的工作夥伴並不容易。她也不是覺得爲自己好有什麽不對，只是不滿與只爲了自己好所以對別人態度惡劣、處理事情的方式低劣。

梁以辰發長文怒斥「有些人只想自己好」。（圖／yi_chan_liang IG）

且這次的事情讓她想起了資歷尚淺時吃的虧，自己的努力被別人拿去邀功，又或是被閒言閒語，還傳到她耳裡。梁以辰感慨互動真的是門功課，要學會保護自己，既要回饋善意幫助自己的夥伴，也要對人品差的夥伴當機立斷保持距離，不能一再容忍對方踩自己的底線，雖未說明發生何時，但也讓不少粉絲擔心。