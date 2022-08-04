嘉義地檢署起訴茶行林姓負責人涉嫌詐欺罪。（廖素慧攝）

嘉義檢調查獲一家曾榮獲嘉義市10大伴手禮 的茶行，用進口茶葉混充台灣茶葉，虛偽標示台灣產的阿里山茶，且標榜強調「自己種的茶」，在網路及實體店面販售，2年間不法獲利91萬餘元，依詐欺罪起訴茶行林姓女負責人。

嘉義地檢署檢察官李昕諭指揮嘉義市調查站於今年1月間，到嘉義市西區這家手搖飲茶店、林女經營的茶行等2處地點，查扣1批清香穀雨烏龍茶，分別是茶包、袋裝、盒裝及整箱包裝，還有穀雨烏龍茶標籤、報價單等物證。

檢調將所查扣的清香穀雨烏龍茶送至農委會茶葉改良場鑑別茶葉產地，結果為「含有境外茶」，且品種鑑定為台茶12號即俗稱「金萱」茶。

檢調調查指出，林女於2021年5月間以10萬元向劉姓男子購買210斤金萱茶，而林女也坦承自2019年間開始向葉男、梅山鄉農會購買比賽未得獎的金萱茶，作為清香穀雨烏龍茶飲之用。

檢調調查，林女將購買的金萱茶及境外茶混合裝入自行設計的外包裝，虛偽標示「清香穀雨烏龍」、「產地台灣」、「茶農：林○○」、「茶園：阿里山國家風景區1200-1400m高山茶園」、「…我們自己種」等不實文字，且於網路購買頁面上標註為「青心烏龍種」，在網路及實體店面販售。

嘉義市衛生局食品藥物管理科表示，今年3月間獲報稽查這家茶店及茶行後，因業者無法提供茶葉來源證明，4月間依《食品衛生管理法》裁罰3萬元罰鍰。而這家茶行官網公告該店茶品曾榮獲嘉義市10大伴手禮。