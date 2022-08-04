大S前夫汪小菲最近和女星張穎穎幾乎算是半公開認愛，汪小菲在朋友圈發了兩人的合影，隨後張穎穎也曬出多張疑是「男友視角」的美照，令外界好奇原本反對張穎穎的張蘭如今態度如何？陸媒報導，張蘭最近直播被問此事，生氣表示：「不可能的」，還意有所指說：「我一腳把她踢飛」，最後放話請網友不要再提這些讓她心煩的事。

汪小菲和張穎穎先前被爆疑似同居，對此，張蘭第一時間曾出聲反駁，表示都是P圖和子虛烏有的謠言，她找媳婦第一條件就是要善良的好女人，不善良什麼都免談，接著又暗指對方是臭蟲，「如果家裡進了蒼蠅蚊子，就會打死它，肯定不會放出去」，引來汪小菲切割，強調別人說的話都不代表他的立場。

張蘭直播被問兒子緋聞一臉怒氣。（圖／翻攝自這個唐僧愛吃娛 微博）

近日汪小菲與張穎穎似乎選擇勇敢認愛，多次被拍到雙宿雙飛出遊，汪小菲還罕見曬出跟張穎穎十指交扣的正面照，似乎宣告認愛。而對此，張蘭最近上直播時又被網友追問，有人留言說：「他們真的在一起了嗎？」，張蘭立即表示：「不可能的！別再問這些事了！」、「不要再提個人的事兒了，請大家相互尊重」。

張蘭呼籲網友別再問她家務事。（圖／翻攝自這個唐僧愛吃娛微博）

接著有網友回應張蘭，戲稱：「您這麼辛苦直播，也不過是為張穎穎打工」，引來張蘭勃然大怒，表示：「我一腳把她踢飛了，還替她打工呢，完了以後這樣知道嗎，我不但踢飛的 我還把她黏（住）」，最後呼籲網友：「不提讓蘭姐煩心的事啊！」似乎也暫時不想理兒子的緋聞。