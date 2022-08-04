永慶房屋是台灣首家獲體育署頒發「運動企業認證」的房仲品牌，致力打造「聰明工作、健康生活」的幸福職場，鼓勵員工運動健身也培養團隊合作精神，更在2021年起贊助「世新大學男子籃球隊」4年500萬獎學金。近年表現亮眼連兩年拿下UBA亞軍的世新男籃，新學年度更網羅多名HBL風雲球星，包括HBL高中籃球聯賽「最強高中生」陳將双、「飛人」張俊生等人，8/1永慶房產集團孫慶餘董事長在世新大學與球員們相見歡，贈送加油金與紀念籃球，預祝世新男籃新賽季旗開得勝！

孫慶餘董事長致詞時特別感謝世新大學體育室李文志主任、何正峰總教練、呂龍麒領隊對推動籃球運動的投入，對球員全心的指導，帶領球員們在球場上展現拚戰精神，也恭喜世新男籃再添多名優秀的球員，在UBA新賽季開打前，特別致贈印有「世不可擋 永奪冠軍」字樣的紀念籃球及加油金，由隊長簡賀宇、副隊長吳沛嘉代表接受。孫慶餘董事長更承諾世新男籃今年順利奪冠，將再加發十萬元獎金。

李文志主任分享到，特別感謝永慶房屋的大力支持，讓我們可以無後顧之憂的在球場上衝刺、全力招收新的生力軍，今年我們的領隊及何總教練非常認真、熱血，把最優秀的一年級生都帶進世新男籃。在109、110學年的UBA賽事上，成功連續兩年拿下亞軍，今年很有信心能再創佳績，希望拿下世新男子籃球隊第一個冠軍！

永慶房屋致贈印有「世不可擋 永奪冠軍」字樣的紀念籃球，由隊長簡賀宇代表接受。 （圖∕ 永慶房屋提供）

「你的全力以赴，永慶力挺相助」 永慶支持年輕學子逐夢

籃球是項講求高度團隊合作的運動，同樣重視團隊合作的永慶房屋每年都舉辦各式運動賽事，透過運動培養出團隊拚戰、永不放棄的精神！永慶房屋人資部資深經理塗振宏分享，人才是永慶最重視的資產，秉持著「你的全力以赴、永慶力挺相助」的精神，支持懷有夢想的青年築夢踏實。塗振宏資深經理指出永慶房屋有完善的薪資福利制度，包括：業務新人前九個月每月五萬收入保證、一對一師徒制，及彈性工作八小時等，協助對房地產有興趣的求職者在永慶安心學習穩健發展，更舉出實際的數據，目前在永慶房屋入職3年以上的經紀人有45%成功買房！歡迎世新大學的優秀學子畢業後，有興趣的可以加入永慶，成為我們的工作夥伴。