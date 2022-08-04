共軍4日包圍台海軍演，兩岸情勢緊繃，國軍除沿屏東竹坑海岸線布署重砲外，還有數架阿帕契直升機進駐恆春機場。（謝佳潾攝）

共軍4日包圍台海軍演，兩岸情勢緊繃，國軍除沿屏東竹坑海岸線布署重砲外，還有數架阿帕契直升機進駐恆春機場。（謝佳潾攝）

共軍4日包圍台海軍演，兩岸情勢緊繃，國軍除沿屏東竹坑海岸線布署重砲外，還有數架阿帕契直升機進駐恆春機場。（謝佳潾攝）

共軍4日包圍台海軍演，兩岸情勢緊繃，國軍除沿屏東竹坑海岸線布署重砲外，還有數架阿帕契直升機進駐恆春機場，民眾有感緊張氛圍再次升溫，認為是為防範突襲，但軍方否認與共軍軍演有關，澄清阿帕契直升機是例行性配合聯勇操演。

共軍4日起連3天針對台灣四周海空域舉行實彈射擊軍演，台海陷危機，屏東竹坑海岸旁出現重型火砲進駐，令人臆測，但軍方澄清是為下周的「天雷操演」預備，屬例行訓練，與共軍軍演無關；無獨有偶，數架阿帕契直升機也進駐恆春機場，緊張氛圍隨再起，但軍方又否認與軍演有關，是為配合擬在下下周登場的「聯勇操演」預備，一樣是年度例行性訓練。

但民眾指出，以往軍事操演好像都是前1、2天才開始布署，但這次竟然提早這麼多天準備，有點奇怪，加上正逢共軍軍演期間，實在令人難以相信會與共軍軍演無關，其實國軍針對共軍包圍台海軍演本來就要做出一定的防範，以避免遭突襲。