台北就業機會多，吸引不少中南部人北漂打拚。然而，由於地區差異，北漂族在生活上常常遇到一些不習慣的事。日前，一名來自台北的男網友表示，自己的北漂女友是台南人，並傳給了他一張「台南人北上生活最不習慣的事」透露自己心聲完全被說中，完全就是北漂青年的感受。其中可以大致分為兩類，引起不少北漂族共鳴，讓他不禁好奇：「難道所有北漂族都這樣想嗎？」

原PO在文中表示，台南人愛喝甜，來自台南的女友愛喝甜，因此常常覺得北部飲料不夠甜，食物又都超鹹。最讓她感到物價差距的是紅豆餅，台北買紅豆餅一個25元，但在中南部夜市買，一個只要5塊錢。至於交通部分，他認為台北街道複雜，機車經常不小心誤闖單行道，或是騎上禁行機車的橋，而且女友很常騎車騎到迷路，或不知道該在哪裡停車。在文末，原PO詢問：「想問問看各位北漂青年，來台北後真的會很不習慣台北嗎？台北有哪些事讓你很不習慣？」

文一出，不少北漂族湧入留言「台北的路真的好複雜，又大條，真的是不敢在北部騎車開車」、「台北的全糖喝起來和台南的無糖一樣」、之前在台北真的覺得每個人走路都好快」、「右轉再右轉，再右轉，再右轉，不會回到原本的路」。但也有不少台北人表示，到了外縣市才懂台北的好「我是在台中唸書的台北人，但是我好想念台北生活，台中天氣好、美食多但是台北捷運交通真的太方便了」、「以前一直不懂人家說北部醬油膏是鹹的是什麼意思，因為我覺得醬油膏跟醬油比起來就已經是甜甜的了。直到去台南吃牛肉湯沾了一下醬油膏」。