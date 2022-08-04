炎炎夏日，你會做些什麼來降溫呢？一位老家在台東知本的網友Neia Liu近日就在臉書社團「爆廢公社二館」PO出三個孩子在戲水的影片，只見畫面中孩子們身穿泳衣，在橘色大桶子裡不斷戲水轉圈，弟弟在水中推著姐姐們前進，還不時爆出歡樂笑聲，連在螢幕前都能感受到他們的快樂，這樣樸實無華的娛樂也讓網友們不禁感嘆，「小時候也是這樣玩水，真懷念」。

原PO解釋為何水會自己轉動。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

最近暑假回家趁好碰到大暑日，氣溫直接飆高到41度，不但大人受不了，小孩子更是扛不住，於是Neia Liu靈機一動，想起兒時消暑的方法，剛好家裡又務農，便決定拿橘色大桶子裝滿水讓孩子們泡在裡面，「大暑日就是要這樣玩，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華而枯燥」，仔細看影片中弟弟在水中不停小跑轉動水流，用強勁腳力推著二位姊姊前進，原PO還笑著表示，「這三小鬼有『電力工廠三鬼頭』的稱號，因為電都用不完」。

網友們紛紛留言自己以前也是這樣玩。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社二館」）

影片曝光後，不少網友表示被勾起童年回憶，「我們還打水仗，引來鄰居圍觀」、「弟弟憋氣好厲害」、「這就是山上的孩子！厲害」、「大南橋旁邊的辣個小山裡面的發電廠裡面旁支的溪邊就可以玩啦」、「冰塊再給他倒下去...爽翻天」、「大戶人家欸，我們小時候只能趁媽媽不在，偷偷脫水機裡輪流泡…」、「我家以前也是這樣玩」。