謝姓婦人（中）8年前接受不同血型的活體腎臟移植，因長期使用免疫抑制劑，發生術後帶狀皰疹感染現象，醫呼籲，早期發現早期日療。（台中榮總提供／張妍溱台中傳真）

48歲謝姓婦人8年前接受不同血型的活體腎臟移植，2020年自覺臉部抽痛，一開始以為是顏面神經失調至診所求治，但未見改善。後來抽痛越來越明顯而至台中榮總被診斷為帶狀皰疹，並接受抗病毒藥物治療，成功控制病情出院，追蹤8年移植腎運作功能仍十分良好。

台中榮總腎臟科醫師游棟閔說，帶狀泡疹俗稱「皮蛇」，是因曾感染過水痘病毒，痊癒後病毒潛伏在體內，當免疫力下降時，病毒再度活化增殖，沿著神經節分佈的皮膚發病，剛開始是身體某側灼熱、疼痛或感覺異常，幾天後開始出現紅疹，進而形成水泡，如果蔓延至器官，將造成該器官功能損傷。

游棟閔指出，因免疫抑制劑的日新月異，急性排斥率1年之內已低於10％，而腎臟器官移植的存活率可達95％以上長期使用免疫抑制劑可能的風險包括心臟血管硬化，代謝症候群，糖尿病，癌症與感染等。其中感染可能造成病患急速惡化，危及生命。

台中榮總副院長傅雲慶表示，根據研究顯示，在9032位器官移植患者中帶狀皰疹的罹病風險達9.19倍；而當排除其他相關共病引發帶狀皰疹後，罹病風險為非器官移植患者的27.35倍。另肝臟移植器官患者為5.90倍，腎臟移植患者罹病風險機率為9.13倍，心臟移植患者為14.34倍。

醫師提醒，器官移植患者如發現自身有不明原因發生，皮膚水泡合併神經疼痛或顏面視神經疼痛時，應立即與醫師連絡，儘早投予抗病毒藥物治療以免併發後遺症。目前新的帶狀皰疹疫苗是一種活性減毒疫苗，建議在接受免疫抑制劑之前注射，可降低帶狀皰疹的發生率與罹病後相關併發症，但不適合於接受免疫抑制劑之後使用。