南投縣模範父親有國姓鄉莊土金等13人，一生為家庭及社會奉獻。(南投縣政府提供)

南投市民黃書杭，南投高商教官退休，目前擔任立委許淑華服務處主任，榮獲模範父親殊榮。(南投縣政府提供)

瑞岩部落高萬春女士，擔任鄰長12年，熱心公益照顧弱勢，在部落中閒置空間整理出一片花園，小朋友暱稱花奶奶。(南投縣政府提供)

一年一度的父親節前夕，南投縣政府為向全天下偉大母親及父親表達最高敬意，4日在南投縣會展中心盛大舉行全縣模範母親、父親表揚大會。副縣長陳正昇說，每位媽媽及爸爸辛勞一生，堅毅扛起家庭重擔教養子女成為社會中堅，奠定社會繁榮祥和基石，表達最大的敬意；祝賀大家「母親節、父親節快樂！」。

南投縣政府今天表揚全縣17位模範母親及16位模範父親，對這些獲獎的媽媽及爸爸表達感謝之意。立委許淑華、馬文君也分別贈匾致賀，氣氛熱鬧溫馨。活動一開場，模範母親及模範父親們依序在家屬陪同下，走過星光大道進入會場，陳正昇逐一親迎入座場面隆重。

許淑華表示，年初因疫情因素，許多重大活動都取消，尤其是5月母親節表揚也延期，縣府選在七夕情人節併同辦理模範母親及模範父親表揚大會相當有意義；希望這些模範母親及模範父親的優良事蹟能加以傳頌，成為全縣家庭的榜樣，進而使社會更溫馨祥和，每個家庭都幸福安康。

社會及勞動處指出，今年模範母親、父親由各公所推薦，全縣共選拔出17位模範母親，其中13位為鄉鎮市代表，另4位屬於身心障礙模範母親代表。模範父親有國姓鄉莊土金等13人，另有集集鎮陳照禮、埔里鎮蔡秋庭及魚池鄉巫仁傑當選身心障礙模範父親，共表揚33名模範母親及父親。

模範母親入選中，最高齡是南投市102歲的吳鳳仙女士，出生於貧困家庭，育有2子5女，1947年先生赴台灣就職，她隔年攜長女至台灣一家團聚。年紀最年輕者為草屯鎮66歲的陳淑汝女士，秉持「活到老、學到老」學習態度，持續從事復興里老人長照服務。

獲選模範父親中，年紀最高齡為國姓鄉87歲的莊土金，育有2子2女，自考取整復師執照後，常協助鄉親作筋骨復健，對於傳遞及推廣筋骨保養相關知識不遺餘力。年紀最年輕是住在魚池鄉62歲的高春銘，經常利用閒暇之餘，積極主動參與社區各項活動，造福鄉里。

南投縣今年度模範母親入選者，南投市吳鳳仙、埔里鎮黃林玉琴、竹山鎮王高幼字、魚池鄉鄭秋霞、國姓鄉彭詹阿李、信義鄉魏鳳嬌、水里鄉陳吳香、鹿谷鄉劉枝梅、集集鎮李快、名間鄉蕭素絹、仁愛鄉高萬春、中寮鄉李美玉、草屯鎮陳淑汝、埔里鎮陳紀月霞、魚池鄉王寬裕、竹山鎮許乃文及集集鎮蔡鳳燕。

獲選模範父親有國姓鄉莊土金、草屯鎮洪西中、水里鄉范玉發、竹山鎮陳文明、鹿谷鄉張義雄、集集鎮江義雄、名間鄉陳明章、埔里鎮陳鏡正、仁愛鄉林水木、中寮鄉陳坤星、南投市黃書杭、信義鄉馬彼得、魚池鄉高春銘、集集鎮陳照禮、埔里鎮蔡秋庭及魚池鄉巫仁傑。

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