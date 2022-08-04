台北市議會教育委員會4日工作會報，但觀傳局長、文化局長雙雙缺席，報告內容也被糾正，讓台北市議員王鴻薇怒批，文化局代理局長8月2日才到職，很多業務沒進入狀況，她也酸局長去「畢業旅行」，難道任期快結束，「心都野掉了嗎？」，台北市議員秦慧珠也質疑，書面報告代理人都僅照著念。

台北市議會4日上午教育委員會工作報告，文化局長、觀傳局長雙雙缺席，原本的文化局長蔡宗雄出國進修唸書，由副祕書長林育鴻代理，觀傳局長劉奕霆則赴日本考察，由觀傳局副局長薛秋火代表。

秦慧珠開頭先問，觀傳局原由蔡副市長督導，但目前蔡副市長因將康問題需休養，現在由誰負責決策，歸給哪一位副市長督導，她也質疑，今日書面報告都照本宣科，兩位代理人也都照著念。林育鴻則表示，目前蔡副市長職務行政流程由祕書長陳志銘代理，專案部分會由各副祕書長代理。

王鴻薇指出，林育鴻像救火隊，去年研考會主委跑掉也去兼任，但這次他背景看不到跟文化局相關的，「當救火隊非常離譜」，加上北藝開幕在即，有很多問題待處理，話鋒一轉，她也問林，是否認識主要主管。林育鴻則表示，他8月2日到職，認識主祕跟兩位副局長，其他科長都不認識。

王鴻薇怒批，「文化局怎會這麼離譜」，手上有北藝開幕、音圖中心發包要處理，但9位主管包含代理局長在內，竟有6位是今年6月30日才就任，且一個8月2日到職的代理局長，很多業務也還沒有進入狀況，她也酸「局長去畢業旅行」，難道是任期快結束，你們「心都野掉了嗎？」

王鴻薇指出，音圖中心預算增至71.6億，今日要簽約再問數字卻又說保密，當初蔡宗雄說要減項發包，會向議會先報告，現在他離任，要由新局長負責簽約，「你要來收拾爛攤子嗎？」她也提醒林育鴻該去了解狀況，「你現在坐在一顆未爆彈上面」。