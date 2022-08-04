大陸官方日前宣佈從今（4）日12時起至7日12時，在台灣本島周邊畫出6處海空域進行軍事演習，密集與接近程度更甚於1996年台海飛彈危機。根據環球網報導，據了解，中國人民解放軍將於近日在台灣本島周邊組織遠火射擊和常導試射。

相對於稍早央視引述解放軍東部戰區3日表示，已對台灣海峽東部特定區域進行了精確打擊、取得預期效果之後，再度側面證實本次軍演期間，大陸將會進行常規導彈的試射。