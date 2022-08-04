隨著疫情趨緩，國內疫苗覆蓋率高，交通部觀光局推出「悠遊國旅」補助方案，另外「禁團令」似乎也有望解除，國人旅遊的心蓄勢待發。幸福企業永慶房屋獎勵員工不手軟，發放千萬獎勵旅遊獎金讓員工自由運用，推動「年度海外旅遊獎勵」計劃，獎勵第一線經紀人的努力，今年改發獎金給經紀人，總計近300位人員獲得獎勵，讓經紀人享受工作生活平衡的幸福生活，實踐「聰明工作，健康生活」的企業精神。

新人也能拿獎勵！ 永慶房屋獎勵員工不手軟

「年度海外旅遊獎勵」不限年資，剛入行的經紀人也能獲得。加入永慶短短不到2年的經紀人黃彥榕，今年獲得了最大獎「翱翔環島航向幸福」，可領得14萬元獎勵！黃彥榕表示，團隊合作的工作模式及努力不懈的精神是贏得海外旅遊獎勵關鍵，不僅拿下獎勵，業績也持續成長，2022上半年已達成超過400萬業績，創下最高月收入14萬的成績。

畢業後曾到加拿大打工度假的黃彥榕分享，這次獲得海外旅遊獎勵，激勵自己想做得更好，希望明年也可以獲獎，規劃先將獎金存起來，之後當作重遊加拿大的旅行經費，回味當年遊歷的各大景點。

另外一位入職不到一年的經紀人古鴻鑫贏得「五星露營雙人遊」獎勵，他分享，雖然剛入職，但深深感受到只要肯用心學習，依照公司的指示穩扎穩打，加上師父的指導，拿下獎金並不是件難事，將運用這筆獎金帶著家人一同出遊，享受生活。

新人也能拿獎勵!入職不到一年的古鴻鑫經紀人也獲得海外旅遊獎勵。圖∕永慶房屋提供

永慶打造工作生活平衡的幸福職場

永慶房屋人資部資深經理塗振宏表示，永慶房屋的一對一師徒制度，無論是社會新鮮人、跨領域轉職者，每位剛加入永慶的新人都有一位專屬師父指導，透過師父的提點、無私分享服務客戶經驗，幫助新人可以紮實打好基本功，更有效率地熟悉工作內容，師徒一起攜手服務好每位客戶。

其中，更有師徒一起連續贏得「海外旅遊獎勵」！已連續8年贏得「海外旅遊獎勵」的吳政陽經紀人，累積獎金已超過80萬，他的徒弟張恆華經紀人也連續6年獲獎，累積獎金也超過50萬，在新冠疫情前，張恆華也利用海外旅遊獎金跟同事們一起到日本旅遊，體驗在奈良公園餵鹿的樂趣！完美實現工作與生活平衡。

張恆華經紀人連續6年獲得海外旅遊獎勵，實現工作與生活平衡。圖∕永慶房屋提供

塗振宏經理指出，永慶房屋規劃優渥的獎金福利制度，其中「幸福成家基金」根據經紀人個人業務成績，不限年資每人每年最高可獲得250萬，2021年已累積發出1.1億元「幸福成家基金」。此外，每年永慶也會舉辦海外獎勵旅遊競賽，送經紀人出國玩，這兩年雖然因為疫情不能出國，但給同仁的獎勵決不縮水！今年的海外旅遊獎勵選擇發放旅遊金讓經紀人靈活運用，其中最大獎「翱翔環島航向幸福」更是直接發送現金14萬元！

塗振宏進一步說明，永慶相信人才是企業最大的資產，有幸福的員工，才有滿意的顧客。不只對業務新進同仁提供前九個月每月五萬收入保障，還有多項額外獎金可以爭取，自海外旅遊獎勵計劃推出後，員工的旅行足跡踏遍全球各地，期待邊境解封後，大家再度遨遊世界，打卡全球各大景點！

永慶房屋持續招募不中斷，提供多元職缺，除了經紀人和服務專員之外，亦有秘書、資通訊工程師、數位行銷等眾多職缺，歡迎求職者加入永慶的行列。