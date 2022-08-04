周丹薇在劇中自責讓兒子生病失憶。（八大提供）

胡宇威在戲裡失憶。（八大提供）

戲劇《親愛的亞當》曾沛慈為這部戲首次詮釋媽媽角色，替已逝的好友扶養女兒，她在完結篇中，更獻出孕婦初體驗。曾沛慈透露，在肚子上綁上矽膠肚又重又可愛，像在重訓，「懷孕的媽媽們真的辛苦了，感覺自己像是上了一堂體驗課。」

劇中胡宇威失憶的狀況加劇，連看到媽媽周丹薇都不認識，讓周丹薇心痛爆哭，自責當初為愛子打造完美基因，卻造成他生病失憶，崩潰的情緒讓她猛打自己耳光，令人揪心。胡宇威表示，跳脫劇中角色看周丹薇痛心疾首的演出，真的會感到傷心難過。

周丹薇坦言，準備這場戲時，並沒有真的想打自己耳光，她思索著一個母親釀成兒子不幸，該如何表達愧疚？「我想到曾讓媽媽非常傷心，我對我母親的道歉，就是我自己自賞一個耳光。」所以覺得若做錯事情想傳達懊悔和歉意，應該可以這樣去做表現，因此在排戲時累積情緒，到正式演出時，就紮紮實實的自呼巴掌。

周丹薇笑說：「拍完後全場靜默幾分鐘，感覺大家都嚇到了，然後才回神問說『丹薇姊你有怎麼樣嗎？』」周丹薇透露後來當廖士涵導演要拍同場戲的其他鏡頭時，還特別先貼心叮嚀：「不要再真打了，好不好？」讓周丹薇覺得非常溫暖感動！

曾沛慈讚嘆周丹薇精準的表演，非常佩服也想學習，「自打巴掌的那場戲，我真的覺得丹薇姊將飾演的『徐世蓮』很多糾結、無奈，以及無法說出口的情緒，藉由那個巴掌表達出來了，算是她給自己的一個最後的小出口吧！好厲害！」

曾沛慈透露那一幕大家都嚇到了，「當下內心其實很心疼，但礙於角色又不能表現得很擔心。」自爆當時心中一度上演「曾沛慈」和劇中角色「宋品葳」拉鋸戰的小劇場。《親愛的亞當》將於本週日（7日）晚間八點播出精彩最終回。