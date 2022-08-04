第三屆「新北永續未來學院」侯友宜與學員對談。（王揚傑攝）

侯友宜頒給學員「新北永續青年大使」證書。（王揚傑攝）

新北市環保局、青年局共同舉辦第三屆「新北永續未來學院」。（王揚傑攝）

新北市環保局與青年局於中華電信學院舉辦第三屆「新北永續未來學院」，共有30名大專院校學生參與，新北市長侯友宜今（4）日到場與學員交流，聆聽青年對於創造永續生活模式的想法和觀察，並頒發「新北永續青年大使」證書，期能帶動更多青年於生活中落實友善環境行動。

營隊活動前2日課程邀請環保、氣候、能源、綠色產業等領域講師，帶領學員了解本地青年發起的氣候行動、衣物循環、新北淨零碳政策及全球氣候政策趨勢等議題，並和學員分享投身於各類型環境領域的寶貴經驗與實績。

今天學員以「環保五力：執法力、乾淨力、循環力、環教力及減碳力」再加上「青年力」延伸討論，作為本次營隊成果發表提案。

侯友宜表示，與學員的對談中感受到同學們對於永續城市願景、淨零碳等環境議題都極有想法，觀察和建議也極具創意和內涵，相信可以作為未來政策推動很好的參考意見。

侯友宜說，環境保護亟須所有市民自主性的參與，希望青年能發揮同儕間的影響力，共同著手力行環保行動，推動校園與社區環保的傳承與永續深耕。

環保局長程大維表示，環保局連續三年舉辦「新北永續未來學院」，今年以「投資我們的星球」為主題，安排了包括青年氣候行動、新北淨零碳、能源議題、循環經濟、ESG永續投資等課程，期望藉此活動發掘並培養更多有志環保的青年，透過討論尋找解決環境問題的方法，創造永續生活模式，建立正向循環的社會。