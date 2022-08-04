今天在大聯盟場上教士以9：1痛宰洛磯，此戰他們組成全新先發打線，昨天交易來的強打索托(Juan Soto)、一壘重炮貝爾(Josh Bell)、內野手祖瑞(Brandon Drury)分別擔綱先發2、4、6棒，而他們到新東家首戰都繳出好表現，索托敲出安打3度上壘、貝爾選到2保送，祖瑞更是一鳴驚人在首局轟出滿貫全壘打，達成本季第21轟。

Juan Soto books his first hit in gold & white 🙌pic.twitter.com/kXKewlfZlK — PadresNationCP (@PadresNation_CP) August 4, 2022

教士昨天靠交易得到強打索托、本季有14轟的一壘手貝爾，更從紅人手中搶下狀況不錯的內野手祖瑞，他出賽92場有.274的打擊率。而教士也立即將他們擺上先發打線，一字排開相當豪華，就差還在養傷的小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)了。首局教士先聲奪人，索托、貝爾都選到4壞保送上壘，馬恰多(Manny Machado)還敲出二壘安打。

Manny Machado still rakes pic.twitter.com/S6SLXHmf1T — Baseball Bros (@BaseballBros) August 4, 2022

教士豪華打線成功串連，接著柯朗沃斯(​Jake Cronenworth)挨觸身球擠回首分，不過他們攻勢才正要開始，擔任指定打擊的祖瑞1球未選鎖定86 mph滑球，直接炸出中外野，這是價值連城的滿貫炮，讓分差來到5：0，首局教士新成員全都有貢獻。4局他們靠長打再添1分，5局馬恰多、柯朗沃斯合力貢獻全壘打，將分數拉開到9：1。

Welcome to Slam Diego, Brandon Drury! pic.twitter.com/SfmnEDROx7 — MLB (@MLB) August 4, 2022

最後先發投手史奈爾(Blake Snell)6局失1分拿下勝投，他應該對新來的重炮手們感到相當滿意。此戰索托3打數1安打選到2保送，貝爾2打數吞1K但也選到2保送、為球隊跑回2分，祖瑞名聲雖沒他們響亮，卻用滿貫炮搶走焦點，3打數1安打貢獻4分打點，當家主力馬恰多也不甘示弱，繳出4支3猛打賞，未來教士表現真的令人期待！