市場研究機構TrendForce調查指出，英特爾（Intel）外包給台積電(2330)製造的tGPU晶片組因量產時程再度遞延，使明年預訂的3奈米產能幾乎全面取消。對此，台積電已決議放緩3奈米擴產進度，預期將影響明年資本支出規畫，使整體規模可能低於今年。

TrendForce認為，儘管英特爾產品遞延造成台積電決議抑制明年資本支出，但在蘋果3奈米產品放量挹注下，台積電明年營收仍將較今年成長，惟漲幅將較為趨緩。而資本支出規模調降，亦能減輕台積電龐大的成本攤提壓力，降低3奈米量產初期對毛利稀釋程度。

據TrendForce調查，英特爾計畫將Meteor Lake當中tGPU晶片組外包至台積電製造，最初規劃今年下半年量產，後因產品設計與製程驗證問題遞延至明年上半年，近期量產時程又因故再度遞延至明年底，使得2023年原預訂的3奈米產能近乎全面取消。

由於英特爾產品量產時程再度遞延，使相關產品明年投片量僅剩餘少量工程驗證，TrendForce指出，此舉已大幅衝擊台積電擴產計畫，造成3奈米製程自今年下半年至明年的首波量產客戶僅剩下蘋果（Apple），產品包括M系列晶片及A17 Bionic。

由於擴產成本高昂，TrendForce指出，台積電已決議放緩3奈米擴產進度，以確保產能不過度閒置、造成巨大成本攤提壓力，除正式通知設備供應商調整明年設備訂單外，預期亦將影響部分資本支出規畫，導致台積電明年資本支出規模可能低於今年。

不過，儘管英特爾大幅調整明年委外代工計畫，導致台積電明年3奈米擴產計畫隨之遞延，但超微（AMD）、聯發科(2454)及高通（Qualcomm）等其他先進製程客戶，皆已陸續規畫於2024年量產3奈米產品。

同時，蘋果2024年iPhone新機預計將全面導入3奈米製程處理器，均將挹注台積電3奈米2024年稼動率及營收表現。TrendForce認為，隨著客戶新產品陸續到位挹注，台積電3奈米製程產量於2024年可望步上正軌，進一步推動營收強勢成長。

不過，TrendForce指出，英特爾自身Intel 4的製程發展狀況及伴隨的委外狀況，仍為台積電重要的潛在成長動能。若未能如期量產，則英特爾可能將運算核心加碼委外給台積電，將強勢帶動台積電2024年成長規模。反之，英特爾選擇自行製造相關產品、進而取消台積電訂單的可能性仍在。