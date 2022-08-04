本周驗出的2例北部BA.5社區病例，醫療應變組副組長羅一鈞也說明，其職場接觸者一人確診後，已確認為感染BA.2，研判與指標個案無關，暫時對社區沒有影響力。
另外，近期新竹出現一名1歲兒童二度感染，病毒量極高，症狀較前一次嚴重，指揮中心表示，從國外的研究統計來看，重複感染的重症、死亡率不會增加，甚至有可能降低，研判新竹這起為較特殊案例。
指揮中心發言人莊人祥呼籲，目前估計國內疫情將在往後一個月內緩步上升，無論是哪一劑疫苗，凡符合資格的對象都應踴躍接種，盡快施打預防BA.5疫情。
本周驗出的2例北部BA.5社區病例，醫療應變組副組長羅一鈞也說明，其職場接觸者一人確診後，已確認為感染BA.2，研判與指標個案無關，暫時對社區沒有影響力。
另外，近期新竹出現一名1歲兒童二度感染，病毒量極高，症狀較前一次嚴重，指揮中心表示，從國外的研究統計來看，重複感染的重症、死亡率不會增加，甚至有可能降低，研判新竹這起為較特殊案例。
指揮中心發言人莊人祥呼籲，目前估計國內疫情將在往後一個月內緩步上升，無論是哪一劑疫苗，凡符合資格的對象都應踴躍接種，盡快施打預防BA.5疫情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。