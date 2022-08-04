本周驗出的2例北部BA.5社區病例，醫療應變組副組長羅一鈞也說明，其職場接觸者一人確診後，已確認為感染BA.2，研判與指標個案無關，暫時對社區沒有影響力。

另外，近期新竹出現一名1歲兒童二度感染，病毒量極高，症狀較前一次嚴重，指揮中心表示，從國外的研究統計來看，重複感染的重症、死亡率不會增加，甚至有可能降低，研判新竹這起為較特殊案例。

指揮中心發言人莊人祥呼籲，目前估計國內疫情將在往後一個月內緩步上升，無論是哪一劑疫苗，凡符合資格的對象都應踴躍接種，盡快施打預防BA.5疫情。