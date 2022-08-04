美國眾議院議長裴洛西訪台觸碰中國敏感神經，共軍於今(4)日12時至7日12時在台灣周邊軍演，最近僅離高雄港5海浬，衝擊程度甚至超越1996年台海危機。民眾黨立委賴香伶說，中國的文攻武嚇不利於兩岸關係緩解，且加深民眾對中國的不信任。立委蔡壁如則表示，必須譴責中共任何形式的犯台行為，但民眾最想了解的還是若擦槍走火，我們要跑去哪裡？

民眾黨立委蔡壁如說，對於共軍軍演，還是必須譴責任何形式的威脅，而台灣也該全民一心，所有黨派都必須團結對外。但蔡指出，對於民眾而言，最重要的還是想知道我們國安單位的應對是什麼？若不甚有交戰的情況發生，民眾要去哪裡躲？最近的防空洞在哪裡？

另外蔡壁如也指出，我們必須盤點現有的戰略物資和資源，共軍這次軍演三天，若下次五天、兩週，我們的天然氣、石油等勢必都會受到影響，這些都是需要提早去準備及應對。蔡壁如呼籲，美中台之間還是要建立一個溝通管道，避免擦槍走火的意外發生。

立委賴香伶指出，共軍這次軍演就是象徵性封鎖台灣，這對台灣民眾來說一定會感到反感，也不利於兩岸情勢緩解，且會加深對中的不信任。賴香伶也說台灣必須思考，若裴洛西一來就製造這麼多緊張，那美國對台的實質幫助是什麼。現在台灣跟美國同是民主戰線的一員，但實質受傷的卻是台灣，要如何化解現在的情勢，還是端看蔡英文總統怎麼拿捏。

立委邱臣遠表示，這次對台衝擊層面超越1996年台海危機，他呼籲政府，台灣夾在中美兩強之間，必須保持自己的主體性，與美日交好的同時，也不必與中國交惡，台灣仍應設法與對岸維繫經貿交流。我們更應了解台灣在印太地區扮演的關鍵角色，自助人助，才能保障臺灣的自由、民主及人民的生命財產安全。