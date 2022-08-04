桃園市青年插畫家「灰塵魚」李宜蓁，擅長透過擬人手法描繪萌系動物，從事設計接案10年的她，曾獲國際插畫獎項，去年在東京奧運期間更以台灣羽球黃金男雙麟洋配的「聖筊」動作為發想，描繪貓咪奧運爆紅，多年努力終於被看見，也獲得與廠商合作機會，令她又驚又喜，未來將努力建立屬於自己的動物宇宙。

灰塵魚在東奧時將貓的動作習性與運動選手結合，其中「貓咪版聖筊」流量爆棚。（蔡明亘攝）

灰塵魚自高師大美術系畢業，返鄉展開創作之路，長期以自由業接案維生，經常替出版社畫插圖，也在學校擔任代課教師，曾參與以帽子歌后鳳飛飛在大溪的成長故事為主題的親子繪本，溫暖畫風描繪大溪街景，用畫筆介紹桃園之美，一路堅持創作的她，更曾獲得美國3X3國際插畫優選與中華區最佳創作插畫獎，讓作品在世界舞台發光。

灰塵魚的貓咪奧運系列也推出萌系口罩。（蔡明亘攝）

今記者會中以專注眼神細細訴說每個作品背後的故事，灰塵魚提到，東奧時將貓的動作習性與運動選手結合，光是「貓咪版聖筊」貼文流量就超過粉絲數20倍，且發文當晚就有廠商邀約合作，並在一周內生出系列商品，她也跟著賽事進度，繪畫奧運貓系列插圖，獲得不錯迴響。

灰塵魚今日在桃園設計庫展出各式作品。（蔡明亘攝）

灰塵魚坦言，奧運時才接觸圖像授權相關工作，為職業生涯畫上一筆里程碑，不過她也自認「進步速度慢」，有才華的人容易被關注，她則苦熬10年一夕爆紅，不僅粉絲數增加，也受到廠商青睞，她相信只要努力堅持，永遠不知宇宙會引導你去到何處，未來期許增加與粉絲互動，建立屬於自己的動物宇宙。

灰塵魚曾繪畫鳳飛飛在大溪的成長故事的親子繪本，用畫筆介紹桃園之美。（蔡明亘攝）

去年因緣際會進駐桃園設計庫的灰塵魚說，現與過往接案形式不同，須考慮圖像授權、品牌經營等課題，來到設計庫後，不僅認識許多在地設計人才，還有多個空間提供他們互相交流、閱讀設計雜誌、觸摸各種印刷材質等多元功能，讓她隨時補充設計營養，座位租金每月僅1000元相當划算。

桃市府青年局長陳冠穎（左二）表示，期盼吸引更多設計師、創作團隊與自由接案者進駐桃園設計庫。（蔡明亘攝）

青年局長陳冠穎表示，桃園設計庫在中壢新明市場內鬧中取靜，不僅附近有良好生活機能，內部更有520坪空間提供創意工作者使用，可進行商業媒合、設計交流、輔導培訓等，是設計學子非常喜愛的地方，目前擁有約600名會員、進駐團隊20組，期盼吸引更多設計師、創作團隊與自由接案者進駐，讓此處成為地方與產業連結設計人才的橋梁。