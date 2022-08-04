劉畊宏近年全家搬至上海，並將事業版圖拓展到大陸，更靠著抖音直播跳健身操再度翻紅，近來夫妻倆開直播透露定居上海的目的，主要是「希望小孩不要忘本，要知道自己的根在哪」。

劉畊宏與王婉霏近來開直播提及定居上海的初衷，夫妻倆表示原本想送孩子們到溫哥華唸書，但怕他們年紀這麼小就接觸西方教育，反倒會忘了自己究竟是誰，在經過幾番協議後，決定先讓孩子們到上海至少讀5年書，之後在考慮是否出國，對此，劉畊宏表示：「中文一定要學會，要有中國的傳統文化思想，不能到國外唸書就變了」，接著強調：「我們最後不能忘本，我們要清楚我們是從哪裡來的」。

劉畊宏透露全家定居上海的目的，主要是「希望小孩不要忘本」。(微博)

劉畊宏稍早也跟其他藝人一樣，轉發「只有一個中國」的微博文，他表示前陣子剛好帶三個孩子回浙江義烏老家探親， 讓孩子們認識親人和家鄉的模樣，強調這對他們而言是非常重要的事，似乎再次呼應開直播時所言「我們最後不能忘本」一事。

劉畊宏轉發「只有一個中國」的微博文。(劉畊宏willliu微博)

劉畊宏去年全家移居上海，當時正處於疫情嚴峻期間，他靠著毽子操直播一炮而紅，掀起全民運動熱潮，微博和抖音粉絲人數更是翻漲，不過隨著疫情趨緩，各大城市逐一解封，民眾開始出門，健身直播也逐漸退燒，對此，他接受《新華社》專訪，談到直播人數沒過往般火熱，但至少這件事情已經帶出影響力了，似乎並未因此感到擔憂。