向未來女婿喊話投稿父親帶著2個女兒一同出席。（崔正綱攝）

全家海神隊當家球星余純安、余煥亞到場出席。（崔正綱攝）

全家海神隊、輕軌少女一同出席「告白列車蜜柑號」首航。（崔正綱攝）

列車上還有不少留言，雖然無法在列車上展示，但能在車內為乘客們提供浪漫溫馨的感受。（崔正綱攝）

「告白列車蜜柑號」行駛至愛河之星站，與人氣貼圖實體放大版氣球會合，一起為文博會與文創加油打氣。（崔正綱攝）

「告白列車蜜柑號」行駛至愛河之星站，與人氣貼圖實體放大版氣球會合，一起為文博會與文創加油打氣。（崔正綱攝）

高捷站長蜜柑憑藉超可愛的外表，是高捷人氣王。高捷公司也將蜜柑結合輕軌列車上，並與粉絲告白祝福打造「告白列車蜜柑號」。於今日七夕上午列車首航，行駛到愛河之星站與文博會打響前奏的人氣貼圖實體放大版氣球會合。而蜜柑號將會行駛到11月3日，期間蜜柑與粉絲愛的祝福將一起穿梭至美麗的亞灣區。

日前高捷公司在網路上徵文，一共收到150個留言，最後挑選48個，並將挑選留言與人氣王「蜜柑」一起結合在列車上，將輕軌列車搖身一變成「告白列車蜜柑號」，獲選內容包括母親給懷胎內的寶寶祝福、夫妻或情侶之間的告白、向未來女婿喊話等。

首航當日，高捷公司也邀請獲選留言的民眾一同搭乘，向未來女婿喊話作者郭建男帶著自己8歲、11歲寶貝女兒出席表示，女兒是我的掌上明珠，一定要善待我女兒，不然我就會給他一拳，擊倒他！而11歲郭小妹說「第一次次看到蜜柑車廂非常驚喜，看到蜜柑站長很開心。」

另外全家海神隊也參加徵文留言獲選，球隊留言表示「新球季更精彩的球賽，是對港都與大家愛」。當家球星余純安、余煥亞到場出席。

隨後列車發車前往愛河之星站，在列車上還有不少留言，雖然無法在列車上展示，但能在車內為乘客們提供浪漫溫馨的感受。行駛約30分後與文博會6個人氣貼圖實體放大版氣球會合，一起為文博會與文創加油打氣！

高捷公司總經理王亞洲表示，高捷近年來跨足動漫及文創產業，貓站長蜜柑更是當家主力IP，而高雄捷運經營的捷運與輕軌雙場域，更是讓自家IP擁有與眾不同的行銷通路。

王亞洲指出，今年文博會首度移師高雄舉行，而高雄捷運與高雄輕軌除了肩扛會場交通運輸重任之外，本次也特別以地主隊的身份參展，將以蜜柑站長、輕軌少女隊以及鳳翼天翔三大主題，於8月10日至14日於高雄展覽館-IP授權區展出。歡迎民眾活動期間搭乘告白列車蜜柑號，一起到會場感受台灣的文創實力。