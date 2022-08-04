法國第二大銀行農業信貸銀行(Credit Agricole)周四公布了優於預期的季度獲利表現，並加入了法國巴黎銀行(BNP Paribas)和興業銀行(Societe Generale)優異業績的行列。農業信貸的投資銀行部門業務則出現創紀錄表現。

第二季淨利年增0.4%，來到19.8億歐元(約20億美元)，比分析師的平均預期大幅高出8億歐元。

為壞帳提列而準備的風險成本急遽下降，協助了該行獲利的提升。農業信貸在第一季計提了準備金，以彌補烏克蘭戰爭帶來的潛在影響。

分析師也低估了營收表現，該行營收年增8.8%，為63.3億歐元，比分析師的預期高出10%。

儘管整個業務部門都出現成長，包括零售銀行、保險部門、財富管理部門，然而農業信貸表示，投資銀行部門的表現尤其突出。

投資銀行部門(CIB)營收大增22%，為15.8億歐元；農業信貸認為，此一數據反映了市場波動性加大，以及客戶的對沖需求增加。

固定收入、外匯、大宗商品部門(FICC)的營收也增加37%。