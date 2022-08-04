開山住持心道法師與地方各界代表合影。（靈鷲山佛教教團提供）

心道法師開示。（靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山第29屆水陸空大法會昨（3日）晚在新北市福隆聖山寺舉行，以網路連線全球同步進行莊嚴殊勝的「全球一心，虔誠獻供」儀式，凝聚各地善心願力，為15天14夜的法筵勝會揭開序幕。開山住持心道法師與地方各界代表為台灣、為世界祈安祝禱，息災心安。

靈鷲山結合現代科技，自8月3日至17日在主場總本山、全球各據點啟建水陸空大法會，法師、志工遵照悲願、嚴謹、平等的千年古禮，打造水月道場，期望藉由懺悔、佈施、發願、回向，不只超薦祖先，為自身增福延壽，並與眾生和解，與萬物和善共生。

開幕儀式法鼓洪鐘震徹，僧團法師們手持佛幡莊嚴整齊步入壇場，在護法金剛寶傘引領下，心道法師與貢寮區長鍾耀磊、交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主任秘書金保樑、新北警分局瑞芳分局長謝龍富、新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵、行政院海巡署第二巡岸隊中隊長馮煜勳、福隆國小校長鍾敏龍、東興宮代表、地方多名里長等共同進場，齊為台灣、世界、人類祈福。

心道法師表示，每年的水陸法會，是以心向法、以法相聚的時刻，期勉大家以善念善緣轉換自身，改變全球災劫。尤其在新冠肺炎與猴痘疫情、俄烏戰爭、極端氣候引發森林大火、旱災水災頻傳，生態浩劫造成無數生命流離失所甚至死亡，而人心的貪婪正是一切災劫根源，希望所有人都能覺醒，了解地球只有一個，回歸本有的靈性和慈悲，停止破壞與傷害，讓生態能夠循環永續，眾生離苦得樂，地球平安、世界和平。