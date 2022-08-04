基隆市都發處處長徐燕興表示，未來社宅也將整合共享單車系統，結合附近的河岸環境及生活機能。（張志康攝）

基隆市第一座社宅目前正在招標階段，基隆市議會4日赴七堵區考察社宅預定地，期待市府能盡早完成社宅的開發。都發處長徐燕興表示，這個社宅案由國家住都中心統籌，基地面積約2000餘坪，可興建450餘戶，若一切順利，將於2027年完成。徐燕興指出，這個社宅案將參考台北、新北等社宅的開發經驗，保留四成弱勢戶，帶動七堵區的發展。

基隆市議會4日赴七堵區視察社宅預定地，徐燕興指出，預定地的基地位於七堵機場旁，鄰近鐵道公園、七堵區公所，距未來的基隆捷運也不遠，面積約2000餘坪，可興建約450餘戶。另外，由於土地產權屬於國有財產署，這個社宅興建案，將由內政部住宅及都市更新中心統籌辦理，總經費約23億2870萬元。

另外，這個社宅案採用統包方式興建，先前也已經公開招標，但第一次招標並沒有廠商投標，都發處於7月18日再次上網公告至8月8日。若依內政部規劃，這個社宅案預計2027年可以完成。

徐燕興指出，這個社宅案規劃一房、二房及三房等三種房型，比例為5：3：2，低樓層也規劃了托育中心及商業機能，除保留四成予弱勢戶外，也將導入地區再生的概念，與導入公共藝術的計畫。他認為，透過年輕人與弱勢戶的交集，可以有效解決年輕人住房問題，及弱勢戶的照顧。另外，也將保5％給警消人員，解決調派至基隆警消人員住宿問題，也提供住戶更高的安全感。

至於在租金方面，住都中心表示，將依實際落成啟用時，當地的租金行情，以一般戶8折、弱勢、優先戶5-7折比例計算社宅租金，依目前的規定，一租三年，且包括管理費。