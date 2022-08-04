最近疫情趨緩，雲豹職業籃球啦啦隊的「電豹女神」Wendy（林宛璇），和「反骨男孩」成員、男友孫生一同到泰國度假，前往知名動物園遊覽時，竟被紅毛猩猩親暱地擁抱、強吻， Wendy整個招架不住，網友們紛紛討論這個有趣的畫面。

Wendy整被紅毛猩猩親暱地擁抱、強吻，個招架不住。(圖/ Wendy IG)

Wendy說表示她非常喜愛泰國，在疫情蔓延前，最後一次去的國家就是泰國，睽違2、3年重返度假勝地，心情興奮的她與猩猩合照時，牠竟大方出手緊摟Wendy，襲胸、擁抱各種舉動樣樣來，讓她害羞到不行，笑說「在泰國被強吻了，手手注意」！

此文一出，已經超過兩萬個讚，粉絲們開玩笑道「溫蒂被霸佔了！」、「為什麼孫生著猩猩裝」、「放開溫蒂」，結果孫生也在自己的IG上PO出自己被猩猩偷襲摸下體的照片，打趣道「難得看到比我還主動的，狂抓狂親猛親」，互動笑翻眾多網友。

這隻有名的紅猩猩之前也曾襲胸「大馬周子瑜」曾樂晴(Stella Chen)，是這2隻紅毛猩猩也往曾樂晴的重點部位偷襲，二隻紅毛猩猩除了熱情索吻外，另一隻紅毛猩猩在摟腰之餘，還使出周星馳伸出「抓胸龍爪手」，讓曾樂晴想逃又想大笑。紅猩猩逗趣的行為，也讓參觀此動物園的遊客絡繹不絕。