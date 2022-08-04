解放軍東部戰區在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓

就在美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）周二晚抵台訪問後不久，中方官媒新華社隨即宣布，解放軍將從周四中午到周六中午，在包圍台灣的6大海空域舉行一連串實彈軍演。

據中方官媒《環球時報》4日報導，有些人質疑，為何解放軍決定要在她抵台兩天後才展開軍演。而1位軍事專家解釋說，這安排顯示解放軍理性、負責的態度，因為這讓國內外民間船舶和飛機有時間調整航線，離開演習區。

解放軍海軍研究院高級研究員張軍社說，相關演習包括了長程火力實彈射擊，還有傳統飛彈試射。而根據國際公約，軍事演習區必須提前3天，而在緊急情況下，提前 24 小時公佈。

他指出，這主要是讓民間船舶和飛機有時間調整航線，以避免軍演傷及平民。

解放軍8月4—7日在台灣周邊6大海空域舉行軍演和長程火力實彈射擊的示意圖。（新華社）

這一系列軍演很接近台灣，靠近台灣西北部的軍演大約在中國大陸東部福建省的平潭島周邊。而福建位於台灣海峽最窄的區域，在相關海域軍演，可以封鎖海峽北部。而台灣北方的另兩場軍演，則能封鎖基隆港。至於台灣東邊的演習，則直接以花蓮和台東兩個軍事基地為目標。

而台灣東南方的軍演，則能有效威脅巴士海峽，另外在台灣西南方的軍演，十分接近高雄和左營區。

張軍社指出，以往解放軍是在中國大陸沿岸水域舉行演習，但這次演習超越海峽中線。而這些演習最大的意義，就是壓制並威嚇想要互相「勾結」，以分裂國家的外部勢力和「分裂勢力」。