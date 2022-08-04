大陸軍演包夾台灣，網搜航跡圖驚見「中央山脈有船」。（圖／翻攝自臺灣海域船舶即時資訊系統）

大陸今中午起至周日（7日）中午12點進行軍事演習，面對解放軍的威脅，一名網友上網查詢台灣周圍的航艦航跡圖，卻意外發現台灣中央山脈上竟然有船，引起網友討論，不少人驚呼原PO揭開最高機密了，台灣的諾亞方舟就在那邊不過；有內行人仔細一看猛吐槽說，那是日月潭好嗎？

一名網友今在PTT上發文表示，解放軍從今天中午開始進行軍事演習，台灣周遭海域有7個地區被突襲，面對這樣的威脅，他上網查看台灣周圍的船艦航跡，結果竟然意外發現台灣的中央山脈上也有一艘船，讓他很好奇位在山上的船，沒有海要怎麼開？

不少網友驚呼，完了！最高機密被你發現了，台灣的諾亞方舟計畫。「你找到諾亞方舟了」、「最高機密被揭穿了」、「台灣船啊！台灣本身就是一艘船，就標在台灣中間」、「不沉的航母啦！」

不過，也有網友看了顯示出有船的位置後，當場大翻白眼說，那不就是在南投的日月潭嗎？上面有船不奇怪吧？「那邊是日月潭，差點被你唬爛」、「 不知道台灣有日月潭嗎」、「日月潭的遊湖船吧」、「日月潭上面一堆遊艇」。