解放軍從4日12時起，在台灣周邊舉行為期3天的軍演，北京也公布首波軍演執行任務為東部戰區對台灣海峽東部特定區域進行實彈射擊。

據「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）官方社群帳號稍早報導，有平潭民眾拍下解放軍陸基裝備發射火箭彈，以及直升機呼嘯而過的畫面。

據推測，解放軍發射的是PCL-191 多管火箭發射系統。根據中國軍事雜誌《現代艦船》報導，PCL-191為車載多管火箭發射系統，可攜帶8枚370毫米(14.5英寸)火箭，射程350公里(220英里)或2枚750毫米「火龍480」戰術彈道導彈，射程500公里，定位十分接近美國的海馬斯系統。

#UPDATE China begins its largest-ever military exercises encircling Taiwan.



Taiwan's defence ministry says it is closely watching the drills and that the island was prepared for conflict, but would not seek ithttps://t.co/XL8EoSrxMQ pic.twitter.com/1JWKs7YYhO — AFP News Agency (@AFP) August 4, 2022

美眾議院議長裴洛西2日晚抵台訪問後，解放軍東部戰區2日晚已宣布，將陸續在台灣周邊開展一系列聯合軍事行動，除了在台灣北部、西南、東南海空域進行聯合海空演訓外，也將在台灣海峽進行遠程火力實彈射擊，在台灣東部海域組織常導火力試射。