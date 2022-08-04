為培育學生STEAM能力應用及響應政府自造教育向下扎根，國立中興大學與世界機關王協會4日舉行「2022世界機關王大賽暨台灣賽」，今年分為「機關整合賽」、「機器人任務賽」及「GreenMech Jr.積木創客盃」3大比賽項目，吸引各縣市高國中小共200多支隊伍參賽，角逐2022世界機關王冠軍，賽況激烈。

經歷了激烈的10場縣市區賽後，來自全台各地200多支隊伍參賽，現場每隊選手充分發揮「做中學」精神，從學術理論到實際操作還有各種工具應用，樣樣精通，優勝隊伍將代表各縣市角逐2022世界機關王冠軍。

今年以「與水土共存」做為競賽主題，「GreenMech機關整合賽」藉由競賽時的準備讓小朋友更了解水土保持、保護水源、涵養土地，避免地層下陷的重要性及增進環境保育、環保意識、綠能科技知識，以達到推動環境教育之目的。讓永續發展的概念於莘莘學子們心中萌芽。而此次競賽還分為「基礎組」、「進階組」，希望能讓更多初次接觸的學生，也能享受機關王競賽的樂趣。

「R4M機器人任務賽」的參賽隊伍運用積木和科學原理創作機器人，並在今年加入「自動化」平台關卡，訓練參賽學生撰寫程式設計、AI自動化辨識，讓機械平台能在指令下完成任務挑戰，提升學生們在競賽過程中解決問題的能力和團隊合作精神。

「GreenMech Jr. 積木創客盃」今年分為2項競賽，分別為「科學小創客」與「程式小創客」，前者透過簡易的機構設計，讓幼兒園大班生和國小1~4年級的新手學生奠定機關設計的基礎，以利向後銜接更高階的巧妙機關設計。後者藉由多樣的地圖挑戰，培養孩子的程式邏輯與簡易機械結構應用。讓學生透過團隊合作，享受動手實做的樂趣，培養科技素養，獲得帶得走的能力。

機關王的起源其實就是Crazy Machine，原本只是漫畫家的有趣機關連動漫畫，沒想到卻引起廣大的迴響，在國外多所大學機械系所紛紛將它加入課程。自2006年首次舉辦世界機關王邀請賽，至今已邁入第15屆，今天參賽隊伍分為上午1場及下午2場競賽。