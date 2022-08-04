刑事局偵查第七大隊第二隊隊長張詔雄說明這起詐保案情。（警方提供）

以46歲男子蔣宗華為首的詐盲集團，涉嫌指揮成員設立空殼公司作為財力證明，並由任職台知名保險公司的業務員進行承保超高額保單，包括壽險新台幣2000萬元及意外險2000萬元。詐盲集團主嫌及涉案業務員再教導成員如何順利通過保險公司財務審核，核保完成後假意繳交1至2期保費，繳完後隨即在視力檢查前，用麻醉眼藥水取得失明的診斷證明，請領超高額保險金4000萬元。刑事局日前拘提蔣等6嫌到案，蔣已收押禁見。

警方指出，蔣2019年就曾製造車禍，佯裝眼睛被分隔島路樹刺傷導致意外失明為由，實際上是自己白內障，向保險公司詐保1265萬元保險金理賠，卻全數投入期貨市場，不到1年即慘賠出場，之後食髓知味，又重操舊業。

蔣涉嫌招攬成員並指導成立土木包工、工程公司等空殼公司，提供不實財力證明文件，誆稱年收入有450至600萬元，再由保險業務員送件順利通過公司財務審核，意圖詐領超高額保險金。

刑事局偵七大隊接獲保險公司察覺有異報案，經蒐證完備後，報請台北地檢署指揮偵辦，日前拘提蔣嫌等6人到案，並於台北市、新北市、宜蘭縣等處同步搜索，查扣要保文件、保單、空殼公司設立文件、手機、平板電腦、電腦主機、金融卡、存摺等贓證物，詢後依加重詐欺等罪嫌送辦。

警方指出，本案除原始保單理賠金額新台幣4000萬元外，若理賠成立，依據保單契約，未來保險公司還需每年給付450萬元的完全失能扶助金一輩子，粗估理賠金恐達數億元，嚴重侵害保險信賴精神及全體保戶財產。