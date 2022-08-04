金管會為協助金融科技業者發展多元場景服務，3月底與聯徵中心推出「金融科技業者應用金融聯合徵信中心資料作業」服務。金管會表示，目前已有數家金融科技業者積極洽談中，其中有2家P2P業者已正式遞件申請，正由聯徵中心對業者輔導作業中。

金管會表示，聯徵中心配合「金融科技發展路徑圖」的金融市場跨機構間資料共享政策推出此服務，以利金融科技業者發展多元場景服務，深化金融科技創新，提供民眾更安全、有效率的金融服務及提升金融科技業者經營效率。

金管會說明，此服務由當事人於線上向聯徵中心申請個人信用評分後，再依其需要自行轉交給金融科技業者，並由聯徵中心對符合資格條件的金融科技業者提供個人信用評分加解密服務，以確保當事人轉交的信用評分正確性及安全性。

金管會指出，此服務讓當事人能依個人意願，以更方便及安全方式將個人信用評分資料轉交金融科技業者，有利促進個資合理利用，提升消費者金融服務體驗，實現普惠金融價值。目前聯徵中心正對提出申請的金融科技業者辦理輔導作業，審查通過後即可使用此服務。

聯徵中心將透過雙方合約方式，建立對金融科技業者之事前輔導審查及事後查核等管理機制，確保金融科技業者符合個資保護及資訊安全風險控管能力，目前持續受理金融科技業者申請作業中，歡迎有意參與本服務之金融科技業者提出申請。

金管會表示，鼓勵金融科技發展為持續推動的重大金融政策，未來將持續結合周邊單位專業及力量，推動路徑圖的其他資料共享項目，促進台灣數位金融服務發展，為金融消費者提供更有效率及品質的金融服務。