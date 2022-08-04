仁寶(2324)今日宣布與新北市政府衛生局簽立「新北市瑞芳區醫療長照設施大樓BOT+BTO案」投資契約，以「主動關懷、積極照護、科技醫療、社區全人」的開發理念，期許成為東北角地區健康守護者。

東北角是臺灣老齡化相對嚴重的區域，該醫療區域內一直以來都由瑞芳礦工醫院提供在地服務，而瑞芳礦工醫院從1982年啟用至今。仁寶秉持以人為本的經營理念，以永續發展的精神為企業及整體產業價值鏈帶來長遠的助益。

該案申請開發基地面積共2659平方公尺，規劃新建地上九層和地下一層的醫療長照設施大樓。一到三樓為醫院，四樓為日照中心，五樓以上作為住宿式長照機構，地下一樓為停車場。入口大廳醫院與長照入口獨立進出，醫院一樓配置掛號、門診、藥局、與24小時急診服務。目前依招標規定，規劃長照機構至少135個床位、急性一般病床20個床位，全案預計於2026年正式完工。

仁寶將緊密整合緊急醫療服務、社區醫療供給及長照相關資源，未來也將導入包含：遠距醫療、醫療物聯網、長期照護系統等科技及服務模式，同時結合企業及社會各界的公益資源，除了解決偏鄉長期醫護資源不足的問題，期望能夠提供東北角居民更完整的醫療、健康及長照模式，同時也期望透過本案發展出複合多元健康照護系統。