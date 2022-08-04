美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣19小時，讓台灣受到國際關注。網友今天揭露，我國政府與民進黨自2018年開始透過公關公司聯繫遊說裴洛西，共付費314萬9377美元（約新台幣9400萬元）。外交部對此表示，我國駐美國代表處聘用公關公司來擴大我國對美國工作的觸角，是我國政府長年的一貫作法；裴洛西議長訪問團是美國政府公費支應，在台行程統一由美國在台協會（AIT）洽排，外交部從旁提供行政協助。

網友在美國司法部網站查詢發現，我國政府透過一家名為「Gephardt Group Government Affairs」的政治公關公司，自2018年2月至今年4月，總共聯繫遊說裴洛西多達16次，下單客戶分別為駐美國台北經濟文化代表處（8次）、經濟部（2次）、經濟部國貿局（3次）、民主進步黨（3次）。

根據資料，上述16次的遊說費用共計314萬9377美元；此外，每月還要額外付2萬2千美元給「Gephardt Group Government Affairs」公關公司。

外交部指出，我國駐美國代表處聘用公關公司來擴大我國對美國工作的觸角，是我國政府長年的一貫作法。公關聘用一向是符合當地國法規，並依據我國對美工作業務實際需求及整體情勢相應調整。近年來相關支出的經費規模大致持平，也由我國立法院進行完整、合法、透明的監督。我國聘請公關公司協助推動政務工作是全面性的努力，而非針對單一目標或個案。

外交部強調，針對有心人士在網路惡意扭曲為我國政府出巨資遊說議長率團訪台，相關臆測不僅悖離事實，居心可議，企圖醜化美國友我訪賓、分化台灣社會的團結及破壞台灣人民對政府的信任。

外交部已轉請警政署刑事警察局偵辦，以防制假訊息傳播。外交部同時提醒民眾，在網路上登載或傳播未經證實或捏造的訊息及圖片等，相關作法可能觸法，請勿隨意轉傳錯假訊息。

外交部特別呼籲民眾，在境外敵對勢力不斷進行網路攻擊、製造假訊息分化台灣社會的敏感時刻，請民眾高度留意，切勿聽信不實散播的假訊息，也請勿任意轉傳。