苗栗縣長徐耀昌致送勞動部慰助金予家屬。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗24歲豆羅姓男子今年6月中旬在竹南鎮一處工地進行鑿井工程的收拾作業時，不慎碰觸一旁高壓電線遭觸電，送醫不治死亡。苗栗縣政府獲報立即啟動相關職災關懷機制，苗栗縣長徐耀昌4日前往豆羅姓男子家中慰問，並致送勞動部慰助金予家屬，承諾將全力協助後續事宜。

據了解，豆羅姓男子在家中排行老大，從母姓是豆、跟父姓羅，具有原住民血統，家庭和樂融洽，他也十分疼愛就讀大學以及1歲半的2個弟弟。

豆羅男平時工作努力認真，受到老闆的照顧與提攜，還帶他去考取鑿井證照，但沒想到他6月中旬才剛過完生日沒多久，在6月22日下午5點55分，跟同事們在竹南鎮台1己2.4K與台13甲線路口一處工地施作鑿井工程，工作結束時他收拾鐵架工具不慎碰觸一旁高壓電線遭觸電，送醫不治死亡。

苗栗縣長徐耀昌、議員楊文昌、勞工青年發展處副處長涂榮輝、原住民族事務中心主任蔣意雄，以及文聖里長蘇麗容等人今天前往豆羅姓男子家中慰問家屬，縣長徐耀昌也轉達致送勞動部職業災害死亡勞工家屬慰助金10萬元支票，也指示原住民族事務中心協助家屬申請苗栗縣原住民喪葬火化補助，最高補助3萬元。豆羅姓男子的父親感謝縣府各級單位在第一時間的關懷，連同里長也都盡心盡力的協助。

涂榮輝說，此工安事故發生後，縣府隨即啟動職業災害勞工主動服務機制，指派職災個案管理員前往案家關懷處理職災補償，以及申請相關政府補助津貼，同時協助家屬申請勞動部職業災害死亡勞工家屬慰助金。經勞動部審核通過後於8月1日將慰問金支票送達本府，並由縣長代為轉送，再次表達縣府對於職業災害勞工關心之意。

縣長徐耀昌表示，豆羅姓男子眉清目秀、英俊體拔，發生工安意外令人不捨，事發當下已責成勞青處協助各項補助申請，希望家屬節哀。

他表示，後續要求勞青處將與社會處等相關單位給予家屬最大的協助，針對家屬提到，因事發當下豆羅姓男子在車裡，是否屬於交通事故，將請勞青處與警察局交通隊研議處理，評估是否在認定上能從寬解釋。

針對業者部分，徐耀昌表示，將要求業者好好改進，違反職業安全衛生法規定中設施不安全部分，正由勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心調查釐清。他強調，工安事故常因疏忽而發生，呼籲事業單位應重視職業安全教育訓練與預防工安設施維護措施，並也將要求工策會、工業會等單位落實各項預防講習等宣導，讓企業界、勞工界隨時警惕，以保障勞工寶貴健康與生命安全，避免工安意外再度發生。