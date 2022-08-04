金融股在歷經第二季的保單風波後，反轉展現上揚動能，多檔金融股股價穩健表現與殖利率吸引力，仍是投資人存股的首選！永豐投信4日指出，根據證交所統計，2022年上半年存股人數最多的台股定期定額標的，成長率前十名有8檔為金融股，台股ETF市場唯一鎖定金融與傳產股為成份標的永豐優息存股ETF（00907），將這8檔存股人氣王全部納入核心成份股之列。

據集保統計，2022年6月份投資人數成長最多的台股ETF，也是近期投資人關注度相當高的永豐優息存股ETF，也展現長期存股吸引力，永豐優息存股ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，精選30檔適合存股特性的金融與傳產成份股。

永豐投信分析，通膨的壓力可望在升息後陸續釋放，撇開政治因素的干擾，第三季以來股市的震盪風險、國際金融市場震盪已逐步減緩，儘管現階段升息與通膨壓力尚未緩解，但殖利率優勢股仍可望成為近期盤面主流標的，金融、傳產為主的防禦型標的，相對受惠升息與通膨題材。

市場預期，今年度聯準會與台灣央行升息機率仍在，永豐優息存股ETF經理人張怡琳表示，升息引導利差持續擴大，可望挹注金融股獲利，提振金融股行情，年底前金融股行情依然可以期待，此外，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對以傳統民生需求為主的產業，挹注需求及後市成長性，是值得持續關注的投資題材。

近期台股ETF人氣存股標的，鎖定低波動、息收穩健、具備存股特性的投資標的，永豐優息存股ETF成份股以金融股為核心配置部位，8月份成份股中共有16檔金融股，其中8檔為上半年台股定期定額成長率前十大氣存股標的，永豐投信建議，升息穩定通膨，引導經濟成長步伐，對民生循環產業需求及後市看法仍偏正向，如擔心短期政治因素、壽險淨值風險、外部干擾變化影響個股表現，不妨藉由相對穩定度高的台股ETF，作為存股優選。