今年以來，俄烏戰事和疫情防範措施導致不少產業供應鏈中斷，同期間大宗商品價格持續高漲，推升全球通膨，股債市同受衝擊，其中亞債跌幅不輕，富達表示，短期亞洲債市波動難免，中長線潛在回報可期。

富達國際亞洲固定收益投資副總監黎樂知表示，自去年底大陸房市債務危機爆發後，今年亞債投資情緒先是受到大陸疫情封控措施衝擊，其後又面對房市違約個案增加，最近再經歷爛尾樓停貸風波影響，以致亞洲債市持續受壓。

然而，黎樂知認為，儘管目前歐美亞債市皆偏弱，中期亞洲債市較歐美債市更有機會出現曙光，主因亞債的基本面相對仍優於歐美，且亞洲經濟較不受俄烏戰事影響，亞洲各國也因地理位置較接近供應鏈，受供應鏈瓶頸的影響也相對較小。此外，亞洲各國除了升息，還有其他抑制通膨措施，因此在經濟成長韌性及抵禦通膨能力上，皆較歐美更勝一籌。近月也可看出亞洲投資級債表現優於歐美投資等級債券的現象。

黎樂知表示，大陸重啟經濟的復甦力道，是今年亞洲經濟成長尤其關鍵的因素。隨著疫情受到控制，北京和上海相繼解封，近期大陸更大幅縮短入境旅客的隔離日數，相關措施將有助經濟活動的恢復。此外，大陸政府向來重視穩定經濟發展，陸續已釋出積極支持經濟的政策，例如人行透過降準及下調中期借貸便利（MLF）利率逐步擴大流動性等。儘管中國大陸之前受疫情封控措施影響，使得近期經濟數據意外遜於市場預期，經濟成長速度顯著放緩，因此大陸政府在貨幣、信貸及房地產方面的支持政策力道必須更加及時。

黎樂知認為，中國大陸在穩經濟目標的前提下，預期將推出更多相應的貨幣及財政政策，擴大支持經濟力道，如此將有益亞洲投資級別債前景。儘管全球經濟仍存在不確定性，中短期亞洲債市波動難免，投資人若能以長遠眼光，洞察波動市場中基本面未受太大影響的優質投資級債，將是掌握中長線潛在回報的關鍵。